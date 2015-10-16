В Москве украли памятник актеру Евгению Леонову

Скульптурная композиция с известным советским актером Евгением Леоновым в виде персонажа "Доцента" из кинокомедии "Джентльмены удачи" украдена с Мосфильмовской улицы в Москве, сообщил представитель ГУМВД столицы Андрей Галиакберов.

Сотрудники московской полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ "кража", передает РИА Новости.

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"Место происшествия было осмотрено следственно-оперативной группой с участием эксперта и кинолога. Служебно-розыскная собака взяла след и довела оперативников до начала Мосфильмовской улицы. Но далее след оборвался, предположительно, преступники воспользовались автомашиной", — рассказал представитель ведомства.

Сейчас полицейские опрашивают жителей близлежащих домов и работников расположенных поблизости организаций, проводят другие необходимые следственно-оперативные мероприятия.