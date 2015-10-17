США намерены срочно модернизировать крупнейшие неядерные бомбы - СМИ

Командование ВВС США намерено в ближайшее время подписать с авиастроительным концерном Boeing контракт на доработку многотонных противобункерных авиационных бомб GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP), которые являются крупнейшими неядерными боеприпасами на вооружении Соединенных штатов, сообщает ZN.ua со ссылкой на Flightglobal.

"В командовании ВВС США подчеркнули, что срочные оперативные потребности требуют "немедленной модификации MOP". Работа над созданием GBU-57 началась в 2004 году, и данные авиабомбы никогда не поступали в серийное производство. Сообщается, что они были произведены в "небольших количествах", - говорится в сообщении.

В частности, авиабомбы GBU-57 созданы для уничтожения таких целей, как ядерные объекты Ирана, которые расположены глубоко под землей.

Сообщается, что GBU-57 на испытаниях сбрасывались с межконтинентальных бомбардировщиков B-52 Stratofortress, но их доработка, помимо прочего, включает в себя возможность размещения на малозаметных бомбардировщиках B-2 Spirit.

12 октября официальные СМИ Ирана сообщили об успешном испытании иранской баллистической ракеты большой дальности. Это первая ракета Тегерана дальнего радиуса действия, которая позволяет наводить и контролировать удар до тех пор, пока цель не будет поражена.

После этого представитель администрации Белого дома заявил, что США считают испытание Ираном ракеты нарушением резолюции ООН 1929 года, согласно которой Тегеран не может участвовать в каких-либо мероприятиях, связанных с баллистическими ракетами. При этом он добавил, что испытание не является нарушением ядерного соглашения, достигнутого в июле между Ираном, США и пяти другими мировыми государствами.

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Кроме того, известный "мозговой центр" США CSIS еще летом сообщал о серьезной ракетной угрозе Ирана. По их мнению, Тегеран наращивает ракетный потенциал путем использования более сложных технологий.