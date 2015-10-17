Парламент Греции проголосовал за меры жесткой экономии
Парламент Греции в ночь на субботу проголосовал за законопроект с мерами жесткой экономии, принятие которых предусмотрено соглашением с кредиторами по третьей программе помощи.
Без одобрения этих мер парламентом невозможно проведение первой оценки выполнения Грецией программы реформ и предоставление кредитов греческой экономике, сообщает Прайм.
По требованию депутатов голосование было поименным, причем по восьми статьям оно проводилось отдельно.
Закон "О мерах по реализации соглашения по экономическим целям и структурным реформам" был принят голосами депутатов правящей коалиции СИРИЗА и АНЭЛ - 154 голосов "за". Всего у коалиции 155 голосов.
Причем один депутат от АНЭЛ - Никос Николопулос проголосовал против шести статей закона, хотя и поддержал закон в принципе. Николопулос заявил, что ни в коем случае не будет голосовать за все, что ему предложат, поскольку новые меры увеличивают невыносимые тяготы граждан.
Таким образом, он стал первым депутатом коалиции, пошедшим против политики партии и правительства.
Против проголосовали все депутаты из оппозиционных партий. В голосовании участвовали 294 депутата из 300.
Шесть депутатов направили письма с изложением своей позиции, их голоса при предварительном подсчете не учитывались.
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Перед голосованием на площади Синтагма перед парламентом прошел многотысячный митинг с требованием не принимать закон.