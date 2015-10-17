Парламент Греции проголосовал за меры жесткой экономии

Без одобрения этих мер парламентом невозможно проведение первой оценки выполнения Грецией программы реформ и предоставление кредитов греческой экономике, сообщает Прайм.

По требованию депутатов голосование было поименным, причем по восьми статьям оно проводилось отдельно.

Закон "О мерах по реализации соглашения по экономическим целям и структурным реформам" был принят голосами депутатов правящей коалиции СИРИЗА и АНЭЛ - 154 голосов "за". Всего у коалиции 155 голосов.

Причем один депутат от АНЭЛ - Никос Николопулос проголосовал против шести статей закона, хотя и поддержал закон в принципе. Николопулос заявил, что ни в коем случае не будет голосовать за все, что ему предложат, поскольку новые меры увеличивают невыносимые тяготы граждан.

Таким образом, он стал первым депутатом коалиции, пошедшим против политики партии и правительства.

Против проголосовали все депутаты из оппозиционных партий. В голосовании участвовали 294 депутата из 300.

Шесть депутатов направили письма с изложением своей позиции, их голоса при предварительном подсчете не учитывались.

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Перед голосованием на площади Синтагма перед парламентом прошел многотысячный митинг с требованием не принимать закон.