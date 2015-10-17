В Москве задержали подозреваемых в краже памятника актеру Евгению Леонову

Московские полицейские задержали пятерых подозреваемых в краже памятника актеру Евгению Леонову в образе персонажа "Доцента" из кинокомедии "Джентльмены удачи", сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ГУМВД столицы Андрея Галиакберова.

Ранее сообщалось, что скульптурная композиция с известным советским актером была украдена с Мосфильмовской улицы в Москве. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "кража". Стоимость памятника, по данным полиции, оценивается примерно 2,6 тысячи долларов.

"Сотрудники УВД по Западному округу столицы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали пятерых подозреваемых в краже с Мосфильмовской улицы скульптурной композиции в виде персонажа из к/ф "Джентльмены удачи" в исполнении актера Евгения Леонова", — говорится в сообщении.

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Задержанных допрашивают в рамках возбужденного уголовного дела, оперативники выясняют местонахождение памятника. По предварительным данным, подозреваемые уроженцы Средней Азии могли сдать бронзовый памятник в пункт приема цветных металлов.