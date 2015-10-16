В Таджикистане "жриц любви" разрешили сажать на 15 суток

По решению парламента Таджикистана, торгующие телами граждане в случае задержания будут облагаться крупными штрафами, вплоть до административного ареста сроком от 10 до 15 суток, передает таджикская редакция «Радио Свобода».

Ужесточение касается тех категорий граждан, которые после выплаты первого штрафа за занятие проституцией, будут пойманы вновь за «неблагопристойным» занятием.

Читайте такжеВ Италии для снижения аварийности куртизанок заставят ходить в форме

Изменения, внесенные в Кодекс об административной ответственности, в первую очередь коснулись объемов штрафов. Если раньше «жрицы любви» могли поплатиться штрафом в размере от 10 до 20 показателей (минимальной заплаты), то в будущем наказание может составить от 20 до 40 показателей.

Члены парламента Таджикистана посчитали, что прежние меры по борьбе с проституцией не дали желаемых результатов, направленных на искоренение данного рода занятия.

По законам Таджикистана занятие проституцией не считается уголовным преступлением. Вместе с тем, законы предусматривают наказание в виде реальных сроков тюрьмы за принуждение к проституции, организации и содержание притонов, а также торговли людьми.