Генштаб РФ заявил о возможном наличии у ИГИЛ американских ПЗРК и пригрозил Совбезом ООН

Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Мы имеем информацию о наличии там ПЗРК, но пока не видели их практического применения. Поэтому появление такого вооружения у боевиков сейчас может свидетельствовать о чьем-то неблагоразумном подходе к решению этого вопроса», - заявил Картаполов.

Он допустил, что боевикам поставляют американские ПЗРК.

«Возможно», - ответил он на вопрос о возможных поставках боевикам американских ПЗРК типа «Стингер».

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Он уточнил, что, если эти данные подтвердятся, будет необходимо задать об этом вопрос в Совете Безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, сирийские повстанцы, которых поддерживают США, обратились к администрации американского президента Барака Обамы с просьбой предоставить им ракеты "земля-воздух" для защиты от российской авиации.