Россия может задействовать корабли в Средиземном море для ударов по ИГИЛ в Сирии

Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает ТАСС.

"Безусловно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме этого, как сообщается, российский Генштаб не исключает создания в Сирии одной военной базы с морской, воздушной и сухопутной составляющей, заявил Картаполов.

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"Я бы вел, скорее всего, речь о создании одной российской военной базы. Это будет одна база, которая станет включать в себя несколько компонентов - морской, воздушный, сухопутный", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российские корабли провели 26 пусков ракет из акватории Каспийского моря по 11 целям на территории Сирии.