МИД России готов конструктивно сотрудничать с новоизбранными членами СБ ООН

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Рассчитываем, что, участвуя в работе этого органа ООН, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, эти государства будут активно способствовать закреплению центральной роли Организации в мировых делах, повышению ее эффективности и авторитета в реализации глобальной повестки дня, выступать за политико-дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций на основе строгого соблюдения Целей и Принципов Устава ООН и международного права", - говорится в сообщении.

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В заявлении МИД РФ отмечается о готовности "к конструктивному сотрудничеству с вновь избранными членами Совета Безопасности", которыми стали Египет, Сенегал, Украина, Уругвай, Япония.

Ранее УНИАН сообщал, что Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 годы, “за” проголосовали 177 стран.

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Справка УНИАН. В Совет Безопасности входят 15 стран. Постоянными членами организации являются только пять из них, сыгравших ключевую роль в создании ООН: Великобритания, Китай, Россия (как правопреемница СССР), США и Франция. Они также имеют право вето во время голосования.