Die Welt: Курды, христиане, арабы - вместе против ИГ

Об этом пишет Альфред Хакенсбергер в своей статье «Курды, христиане, арабы - вместе против ИГ», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Абу Бакр аль-Багдади – загнанный человек. Десять миллионов долларов – награда за голову самопровозглашенного халифа террористов Исламского государства (ИГ) – живого или мертвого. Каждый раз управляемая ракета может закончить его жизнь - в машине, в доме, на встрече с полевыми командирами.

Иракские военные уже сообщили о завершении: военные самолеты напали и бомбардировали транспортный конвой вблизи сирийской границы. В одном из автомобилей сидел глава террористов. Он возвращался с встречи с его командирами. Врачи и жители города Кербела сообщили, что восемь лидеров ИГ погибли во время воздушной атаки. Но Аль-Багдади не было среди погибших.

Место встречи также бомбили, многие члены группы были убиты или ранены, заявляют в Багдаде. «Только судьба убийцы аль-Багдади неизвестна. Его увезли в автомобиле, о состоянии его здоровья ничего не известно». Операция была спланирована и реализована иракской секретной службой в сотрудничестве с командным центром в Багдаде. В командном центре также представлены американские военные советники.

Это был третий раз, когда атака была направлена на главу террористов. По слухам, в марте аль-Багдади был серьезно ранен, а в ноябре прошлого года, были даже заявления, что он был убит ракетой. В обоих случаях, медиа-отдел ИГ поспешил отправить аудио-сообщения от лидера ИГ для того, чтобы развеять слухи о его смерти.

Но это еще не значит, что аль-Багдади не было среди погибших. После нападения его могли увезти с места происшествия. Для безопасности в распоряжении главы ИГ всегда есть медицинская команда – на безопасном расстоянии от конвоя. Так, аль-Багдади не зависит от региональных больниц или кабинетов врачей.

Серьезная травма или смерть аль-Багдади станет жестоким ударом для сети экстремистов. Багдади претендует на происхождение непосредственно из семьи пророка Мухаммеда – что является ключевым условием для поста халифа. ИГ, вероятно, будет очень сложно найти религиозно такого же уважаемого человека в качестве преемника.

«Нашего халифа защищает Бог», сказал боец ИГ. «Даже если он погибнет, мы будем продолжать бороться». Типичные слова ободрения фанатиков, которые, вероятно, все больше осознают, насколько трудным становится их положение. В Алеппо, на выходных ИГ все же смогло завоевать новые территории, но не собственными силами, а в результате халатности своих противников.

Готовы вернуть Мосул

Базы и склады оружия противоборствующих повстанцев в Алеппо ранее бомбили российские военные самолеты. Кроме того, многие бойцы были выведены из Алеппо и отправлены на фронт в Хаме и Идлибе, чтобы сдерживать там сирийскую армию, которая при поддержке России с воздуха начала наземное наступление. Эти меры открыли в Алеппо двери для ИГ.

Но на данный момент только там. На всех других фронтах, дела ИГ плохи. Перед воротами Мосула, на севере Ирака, собираются войска автономного курдского региона в Ираке и арабские подразделения иракской армии, чтобы отбить город у ИГ. «Мы готовы. Все, что нужно, это приказ», сказал полковник курдского подразделения «Пешмерга». «Мы держим террористов в напряжении с помощью мелких операций и захватываем некоторые их позиции».

В Ракке, основной базе ИГ в Сирии, ситуация аналогична. Там, курдские боевики и Отряды народной самообороны (ОНС) из Свободной сирийской армии (ССА) находятся всего в 40 километрах от города. ОНС также сообщили, что восстановились Сирийские демократические силы (СДС) – новый военный альянс, который объединяет христианские, арабские и курдские группы повстанцев.

Большинство арабских группировок Буркан аль-Фурат и Джаиш аль-Тувар входят в альянс. Некоторые из них уже приняли участие в боевых действиях в Кобани и в наступлении на Ракку. Из-за «быстрого развития событий» в политической и военной областях необходима «единая национальная военная сила», говорится в заявлении. Новый альянс при поддержке арабских союзов ССА будет в состоянии атаковать Ракку.

Повстанцы проскользнули под защитой США

Предпосылкой для широких атак на ИГ является поддержка воздуха с помощью боевых самолетов США. Но, скорее всего, на их пути нет преград, поскольку среди друзей Пентагона есть также войска ССА нового альянса, которые уже получают оружие из Соединенных Штатов. Также между курдами и правительством США существуют тесные и хорошие отношения.

Новый альянс, возможно, мог быть создан для того, чтобы проскользнуть под защитой американцев и таким образом избежать российских воздушных ударов. Поскольку сомнительно, что Москва решится снова бомбардировать официальных союзников США с воздуха. В любом случае, министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге призвали Россию прекратить свою военную операцию против оппозиционных групп в Сирии. Нападения должны быть направлены исключительно против Исламского государства и других групп, которые ООН классифицирует, как террористические.

Кажется, будто объединенные противники ИГ теперь ищут решение. И захват Ракки будет началом конца террористических группировок и их халифата.

Но этого Вашингтон не учитывает, в конце концов, речь идет о взятии Ракки и конце ИГ. Прошлой ночью американские транспортные самолеты сбросили 50 тонн оружия и боеприпасов для СДС в регионе Хасака. Друзья в северной Сирии будут вооружены для борьбы с ИГ.