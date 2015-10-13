Украина пытается найти в Сирии российских солдат, воевавших на Донбассе – посол в ФРГ

Об этом в интервью немецкому изданию Sueddeutche Zeitung посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает ZN.UA.

"Насилие может вспыхнуть снова на Востоке Украины, пока оружие остается на линии фронта. Но Владимир Путин теперь начал новую игру в Сирии. Конечно, это требует большого количества ресурсов", - сказал он.

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"Мы пытаемся задокументировать, какие российские подразделения были обнаружены в Сирии. У нас есть доказательства, что некоторые из них ранее были на территории Украины. Это доказывает, что Россия поддерживает боевиков не только деньгами и оружием, но и регулярными войсками, которые она размещала и продолжает размещать на украинской территории", - пояснил Мельник.

Относительно жителей Донбасса, которые остаются на захваченных территориях, украинский дипломат признал, что их положение до сих пор тяжелое. По его словам, там остаются около 2 миллионов человек, среди которых много пенсионеров и они не могут или не хотят переезжать в другие регионы Украины.

"Многие заводы закрыты или еле-еле работают. Продукты питания там есть за счет контрабанды из России. Но цены в два-три раза выше, чем в других регионах Украины. Поэтому мы начали строить логистические центры вдоль фронтовой линии, чтобы люди могли прийти, получить свои пенсии и купить продукты, поскольку банковская система не работает на захваченных территориях. Мы стараемся помочь нашим людям. Но до сих пор боевики не позволяли это делать не только правительству Украины, но и международным неправительственным организациям, таким как "красный крест". Им запретили доставлять гуманитарную помощь", - сказал украинский посол.