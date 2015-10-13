В Дамаске повстанцы обстреляли посольство РФ
12:16, 13 октября 2015Мир
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В то время под посольством в поддержку авиаударов РФ митинговали сотни сторонников режима Асада.
REUTERS
Об этом сообщает BBC.
По информации издания, несколько человек были ранены вследствие обстрела посольства из минометов. Два снаряда разорвались на территории посольства, дым и взрывы вызвали панику среди митингующих.
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Отмечается, что перед падением снарядов демонстранты размахивали российским флагами и фотографиями Владимира Путина.
Напомним, Россия начала кампанию в Сирии с якобы авиаударов по позициям ИГИЛ. В то же время сообщалось, что менее 10% российских бомбардировок нацелены на террористов. Чаще всего их целью являются отряды повстанцев против режима Башара Асада, которых поддерживают США.
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