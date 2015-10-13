В Дамаске повстанцы обстреляли посольство РФ

Об этом сообщает BBC.

По информации издания, несколько человек были ранены вследствие обстрела посольства из минометов. Два снаряда разорвались на территории посольства, дым и взрывы вызвали панику среди митингующих.

Читайте такжеВ Сирии курдские повстанцы принудительно выселяют сирийцев – Amnesty International

Отмечается, что перед падением снарядов демонстранты размахивали российским флагами и фотографиями Владимира Путина.

Напомним, Россия начала кампанию в Сирии с якобы авиаударов по позициям ИГИЛ. В то же время сообщалось, что менее 10% российских бомбардировок нацелены на террористов. Чаще всего их целью являются отряды повстанцев против режима Башара Асада, которых поддерживают США.