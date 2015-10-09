США передадут сирийским ополченцам боевое оружие и обеспечат военную поддержку с воздуха

20:30, 09 октября 2015
Мир
21637

Пентагон передаст сирийской умеренной оппозиции боевое оружие, средства связи и боеприпасы.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Данное распоряжение отдал глава оборонного ведомства Эштон Картер.

Кроме того, США обеспечат военную поддержку с воздуха сирийским ополченцам, которые воюют с боевиками «Исламского государства

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Барака Обамы приняла решение закрыть программу по тренировке сирийской умеренной оппозиции.

Читайте такжеThe Guardian: Кампания Путина по разрушению Запада с помощью Сирии работает – пока

По данным издания, в президентской администрации признали, что программа Пентагона, оцененная в $500 млн, по подготовке и оснащению сирийских повстанцев, не смогла выполнить свою задачу в борьбе с боевиками «Исламского государства».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter