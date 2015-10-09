США передадут сирийским ополченцам боевое оружие и обеспечат военную поддержку с воздуха
20:30, 09 октября 2015Мир
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Пентагон передаст сирийской умеренной оппозиции боевое оружие, средства связи и боеприпасы.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Данное распоряжение отдал глава оборонного ведомства Эштон Картер.
Кроме того, США обеспечат военную поддержку с воздуха сирийским ополченцам, которые воюют с боевиками «Исламского государства
Ранее сообщалось, что администрация американского президента Барака Обамы приняла решение закрыть программу по тренировке сирийской умеренной оппозиции.
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По данным издания, в президентской администрации признали, что программа Пентагона, оцененная в $500 млн, по подготовке и оснащению сирийских повстанцев, не смогла выполнить свою задачу в борьбе с боевиками «Исламского государства».
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