США передадут сирийским ополченцам боевое оружие и обеспечат военную поддержку с воздуха

Об этом сообщает Reuters.

Данное распоряжение отдал глава оборонного ведомства Эштон Картер.

Кроме того, США обеспечат военную поддержку с воздуха сирийским ополченцам, которые воюют с боевиками «Исламского государства

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Барака Обамы приняла решение закрыть программу по тренировке сирийской умеренной оппозиции.

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По данным издания, в президентской администрации признали, что программа Пентагона, оцененная в $500 млн, по подготовке и оснащению сирийских повстанцев, не смогла выполнить свою задачу в борьбе с боевиками «Исламского государства».