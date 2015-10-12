Евросоюз приостанавливает санкции в отношении Беларуси после проведения выборов

Об этом сообщил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Арлем Дезир, передает ТАСС.

По имеющейся информации, приостановка запретительных мер относится лишь к черному списку юридических и физических лиц, тогда как оружейное эмбарго останется в силе.

"Санкции могут быть вновь введены в действие в любой момент, если это будет оправдано, - сказал Дезир. - Принятое решение позволяет одновременно сохранить режим санкций против Беларуси, но приостановить их действие с целью содействия соблюдению демократии и прав человека".

"ЕС стремится приблизить к себе Беларусь - не для приема в ЕС, но как партнера для стабилизации региона. Для этого санкции (в отношении Минска) - по меньшей мере временно - будут приостановлены", - заявила в свою очередь сегодня глава МИД Хорватии Весна Пусич.

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В сентябре 2008 года на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая была посвящена последствиям конфликта в Южной Осетии, было принято решение о приостановке санкций против Минска в связи со "значительным улучшением ситуации в области прав человека".

Однако уже после президентских выборов 2010 года санкции были не только введены вновь, но и усилены, и их действие сохраняется по настоящий момент. Раз в полгода ЕС продлевает санкционный режим против Минска, регулярно исключая из списков по 15-20 человек, зачастую по причине того, что они оставляют госслужбу, выходят на пенсию или уходят из жизни.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 октября, на выборах президента Беларуси победил действующий глава государства Александр Лукашенко.