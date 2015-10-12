Лидеры оппозиции в Беларуси призывают не признавать итоги выборов президента

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Минске вечером 11 октября, передает БелаПАН.

"Завершилась политическая кампания под названием "выборы президента Республики Беларусь", — заявил Некляев. — Она сложилась полностью предсказуемой: было заявлено, что настоящий президент — это такой президент, который имеет не менее 82% (имеется в виду недавнее высказывание Лукашенко о важности того, с каким результатом выиграет будущий президент. — БелаПАН.), и это сбывается".

Читайте также"Жыве Беларусь": В центре Минска прошла акция протеста против Лукашенко (фото)По словам Некляева, лидеры оппозиции собрались, чтобы заявить: "Сыгранный белорусским режимом избирательный спектакль выборами не считаем и эти выборы не признаем". Поводов для этого более чем достаточно, подчеркнул он. "Это не только данные независимых наблюдателей, но и тот факт, что власть осуществила подлог, — сказал политик. — Никогда еще так насильно режим не загонял людей на избирательные участки для досрочного голосования, где по опыту предыдущих кампаний, мы знаем, что происходят стопроцентные фальсификации".

По словам Некляева, эту избирательную кампанию можно назвать "как угодно, только не выборами". "Это издевательство над народом, издевательство над гражданами Беларуси. Мы призываем международное сообщество именно так оценить то, что произошло 11 октября, и эти выборы ни в коем случае не признавать", — заявил политик.

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В свою очередь лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько отметил: важно не допустить не только признания выборов, но и легитимности Лукашенко на международной арене.

Ранее УНИАН сообщал, что на выборах Президента Беларуси победил Александр Лукашенко, набрав, по предварительным данным ЦИК, 83,49% голосов.