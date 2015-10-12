Генштаб Турции: турецкие истребители были захвачены как цели ПВО Сирии

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении генштаба Турции, передает РИА Новости.

"10 октября 12 истребителей F-16 ВС Турции осуществляли патрулирование турецко-сирийской границы. Во время выполнения этой задачи размещенные на территории Сирии системы ПВО захватили в качестве целей на радаре три наших самолета в течение 2 минут. Самолеты ВВС Сирии Cу-22 и Су-24 также удерживали наших самолеты как цель на радиолокаторе в течение 35 секунд", — говорится в документе.

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Это не первый инцидент, связанный с турецкими самолетами на границе с Сирией. Ранее генштаб Турции сообщил о том, что 5 октября неопознанный самолет МиГ-29 преследовал турецкие истребители, удерживая как цель на радиолокаторе в течение 4,5 минуты, во время патрулирования границы. 6 октября системы ПВО, размещенные в Сирии, захватили в качестве целей восемь турецких истребителей F-16 на турецко-сирийской границе.

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Ранее УНИАН сообщал, что правительство Турции заявило о своей готовности дать отпор в случае нарушения российскими самолетами воздушного пространства страны.