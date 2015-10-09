В Латвии на выставке, посвященной Майдану, задержали пророссийского активиста

В столице Латвии Риге полиция задержала пророссийского активиста Станислава Букайна, который повредил один из экспонатов выставки "Люди Майдана".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Delfi.

Как сообщается, Букайн, который является лидером организации "НОД Балтия", умышленно повредил один из экспонатов и после этого был задержан полицией.

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10 октября будет решено, какую меру пресечения избрать для задержанного.

Букайн ранее выступал организатором протеста в Риге, когда в середине мая там была размещена инсталляция распятой на кресте куклы, которая напоминала президента РФ Владимира Путина,

При этом ранее на выставке "Люди Майдана" уже произошел похожий инцидент. В частности, на выставке заметили группу людей, один из которых хотел перевернуть стенд с фотографией, однако был задержан полицией. По факту было возбуждено дело по статье "хулиганство".