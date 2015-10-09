В Генштабе РФ заявили о возможном применении ИГИЛ отравляющего газа против армии Асада

Об этом сообщает ТАСС.

«При проведении доразведки после нанесения ударов нашей авиации были зафиксированы переговоры боевиков о срочной переброске специальных боеприпасов к линии фронта с сирийскими войсками. Также говорилось о каких-то «сюрпризах», по всей видимости, самодельных взрывных устройствах, начиненных химическими компонентами», - заявил источник.

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Он добавил, что «речь шла о том, что эти специальные боеприпасы и «сюрпризы» надо как можно быстрее доставить именно в те районы, где отмечается наибольшая активность правительственных войск с целью остановить их наступление и создать непреодолимый барьер химического заражения местности не только для людей, но и техники».

Как сообщал УНИАН, армия президента Сирии Башара Асада и силы Российской Федерации за сегодняшний день уничтожили более 50 боевиков на территории Сирии.