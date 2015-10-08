Россия может понести потери в Сирии в ближайшие дни - Пентагон

Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

«Россия может столкнуться с тяжелыми потерями в Сирии в ближайшее время», - заявил Картер по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны.

По его словам, США продолжат консультации с Россией о безопасности полетов в Сирии.

Картер также заявил, что запуск Россией крылатых ракет по целям в Сирии без предупреждения является «непрофессиональным действием».

По его словам, российская ракета пролетела в нескольких милях от американского беспилотника.

«Мы считаем непрофессиональными действия России в Сирии: нарушение воздушного пространства Турции, которое является воздушным пространством НАТО, запуск без предупреждения крылатых ракет, которые прошли в нескольких милях от американского беспилотника», - сказал Картер.

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В то же время он подчеркнул, что США «продолжат консультации с Россией о безопасности полетов в Сирии».

Напомним, РФ продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.