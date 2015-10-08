Россия не должна беспокоиться за безопасность границ Турции, а должна бороться с ИГИЛ – НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН, так сегодня в Брюсселе Столтенберг ответил на вопрос журналистов, нужно ли России способствовать большей стабильности и безопасности границ Турции», как об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. (Как известно, российские самолеты в минувшие выходные дважды нарушали воздушное пространство Турции, в связи с чем НАТО заявило, что это – неприемлемо. Президент Турции Эрдоган пригрозил России, что она потеряет дружбу Анкары).

«Я так не думаю. Турция – сильный союзник и имеет вторую крупнейшую армию среди союзников... НАТО всегда готово поддержать. Если будет необходимо, мы развернем свои силы), и мы в постоянном диалоге с Турцией», - сказал генсек НАТО.

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По его словам, ситуация в Сирии и эскалация российских военных действий стала предметом обсуждения министров обороны стран НАТО.

«Министры согласились, что российская военная эскалация в Сирии вызывает серьезное беспокойство. Я призываю Россию играть конструктивную роль в борьбе с «Исламским государством». Но российские действия и поддержка режима не являются таковыми. Недавние нарушения воздушного пространства Турции неприемлемы. НАТО продолжит отслеживать развитие событий, и мы стоим вместе в нашей сильной солидарности с Турцией», - заявил Столтенберг.

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При этом генсек Альянса отметил, что НАТО готово защитить каждого союзника. «И это, конечно, также касается Турции. Увеличивая готовность и подготовку, мы способны развернуть силы на Юге или Востоке, если это понадобится. Именно поэтому мы инвестируем в нашу коллективную безопасность, как ответ на то, что мы видим как с Юга, так и с Востока», - добавил он.

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Столтенберг пояснил, что происходящее в Сирии, «важно для НАТО». «Мы видим, что Россия проверяет свою некоторое современное оружие, мы видим, что увеличение военного присутствия России в Сирии ведет к нарушению воздушного пространства НАТО, они увеличили присутствие не только на земле в Сирии, но и в другой части Средиземноморья. Это все является вызовом для НАТО», - детализировал генсек.

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По его убеждению, сейчас «более чем когда-либо» необходимо политическое решение кризиса в Сирии: «НАТО поддерживает усилия ООН и других, кто пытается найти политическое решение кризиса путем переговоров».