Нобелевская премия по физике присуждена за открытие нейтринных осцилляций

Об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте, передают РИА Новости.

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Премии удостоены ученые Артур Б. Макдональд из Канады и Такааки Каита из Японии.

В прошлом году Нобелевскую премия по физике вручили Исаму Акасаки (Япония), Хироси Амано (Япония) и Сюдзи Накамуре (США) "за изобретение нового энергоэффективного и экологически чистого источника света - голубого светоизлучающего диода (LED)". Изобретение ученых - эффективная альтернатива привычных электрических лампочек.