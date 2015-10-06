Нобелевская премия по физике присуждена за открытие нейтринных осцилляций
13:13, 06 октября 2015Наука и IT
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Нобелевская премия по физике 2015 года присуждена за открытие нейтринных осцилляций.
Нобелевская премия по физике досталась двоим ученым / smithsonianmag.com
Об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте, передают РИА Новости.
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Премии удостоены ученые Артур Б. Макдональд из Канады и Такааки Каита из Японии.
В прошлом году Нобелевскую премия по физике вручили Исаму Акасаки (Япония), Хироси Амано (Япония) и Сюдзи Накамуре (США) "за изобретение нового энергоэффективного и экологически чистого источника света - голубого светоизлучающего диода (LED)". Изобретение ученых - эффективная альтернатива привычных электрических лампочек.
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