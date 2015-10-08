В США расследуют ошибки спецслужб, которые недооценили масштаб операции РФ в Сирии - Reuters

В США начали расследовать вероятные ошибки спецслужб, касающиеся российской интервенции в Сирии. Об этом Reuters сообщили источники в Конгрессе и чиновники.

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Комитеты по делам спецслужб в Сенате и Палате представителей США решили проверить, в какой степени спецслужбы проглядели или ошибочно оценили критические предупредительные сигналы.

"Если будут обнаружены крупные промахи, это станет очередным среди нескольких фиаско американской разведки за последние годы, включая неожиданный захват Крыма Москвой в прошлом году и быстрое увеличение активности Китая в Южно-Китайском море", - отметили источники.

Хотя спецслужбы пытались улучшить сбор разведывательных данных о России с кризиса в Украине, они по-прежнему испытывают трудности с недостатком ресурсов, поскольку акцент сейчас смещен на противодействие терроризму на Ближнем Востоке и афганско-пакистанском регионе.

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Высокопоставленный представитель администрации, который попросил об анонимности, утверждает, что "сюрпризов не было" и что политиков устраивали данные, которые они получали перед началом российского вторжения.

Спецслужбы внимательно следили за тем, как президент России Владимир Путин наращивал военную мощь и число военнослужащих в Сирии в последние недели, что вызвало критику со стороны Белого дома, требовавшего от Кремля объяснений, зачем это делается.

Но сотрудники разведки и американская администрация, которой они служат, были в значительной степени застигнуты врасплох скоростью и агрессивностью использования воздушных сил Путиным, а также списком целей России, включающим в себя объекты сирийских повстанцев, которых поддерживают Штаты, сообщили источники издания.

"Они видели, что происходит что-то подобное, но не оценили размах", - сказал Рейтер один из источников.

Напомним, РФ продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада, которых поддерживают США.