Политики Ирака разошлись во мнениях по поводу возможного вмешательства РФ

За последние две недели Россия фактически создала свою коалицию, в которую вошли Сирия, Иран и Ирак, для борьбы с "Исламским государством", сообщает "Голос Америки". Поддерживаемое Ираном правительство Ирака с готовностью согласилось принять участие в обмене разведывательной информацией.

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"Нам необходимо наладить сотрудничество с этими странами для защиты Ирака и нашего народа", – заявил представитель иракского правительства Саад Хадиси.

Хаким аль-Замили – один из ведущих политиков-шиитов, пошел еще дальше, заявив в интервью агентству Reuters: "Я думаю, в ближайшие несколько дней или недель Ирак будет вынужден просить Россию начать авиаудары, но это будет зависеть от того, насколько успешными они будут в Сирии".

Член иракского парламента суннит Хайдер Молла заявил, что сунниты не поддержат подобное решение. "Недавние заявления о том, что Ираку следует стать членом четырехсторонней коалиции, состоящей из Сирии, Ирана, России и Ирака, не являются официальными", – подчеркнул Хайдер Молла.

"Это заявления командиров шиитской милиции – то, о чем они говорили на переговорах с Ираном, Сирией и Россией. Любое подобное соглашение должно быть скоординировано с иракским правительством и с международной коалицией. Мы не одобряем подобное соглашение", – пояснил Хайдер Молла.

На севере Ирака, где бойцам формирований пешмерга удается ограничить продвижение боевиков "Исламского государства", также нет единого мнения на этот счет.

Саади Ахмад Пира, представитель проиранской курдской оппозиционной партии PUK, приветствует участие России.

Однако ориентирующееся на Турцию и западные страны региональное правительство Курдистана предупредило, что борьба с "Исламским государством" может превратиться в непрямую войну между региональными и мировыми державами.

"Мы все-таки надеемся, что все страны, заинтересованные в мире и стабильности, будут сообща бороться с ИГИЛ и при этом не использовать эту борьбу для геополитического соперничества или для того, чтобы ослабить своих соперников", – заявил Хемн Хаврами, курирующий внешнеполитические вопросы в руководстве курдской правящей партии KDP.