Стала известна причина пожара в посольстве Украины в Турции

Об этом сообщает сайт посольства Украины в Турции.

"В течение дня 7 октября 2015 года по независящим от посольства причинам имели место неоднократные перебои в электроснабжении помещения дипломатического учреждения. Ориентировочно в 21.30 по местному времени в одном из кабинетов посольства произошло возгорание, которое было ликвидировано силами персонала дипломатического учреждения и турецкой пожарной команды. Наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание, вызванное многократными отключениями электроэнергии", - сказано в сообщении.

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В результате инцидента никто не пострадал.

Посольство работает в нормальном режиме.