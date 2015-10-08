В России "проукраинского шпиона" отправили за решетку на 12 лет

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Шур признан виновным в том, что, являясь гражданином РФ, 9 декабря 2014 года осуществлял разведывательную деятельность на территории Брянской области – собрал сведения, составляющие государственную тайну, о режимном объекте Минобороны РФ по заданию Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

При этом в суде отметили, что в случае выдачи собранных сведений спецслужбам Украины, последние могли их использовать против безопасности РФ.

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В этот же день при пересечении российско-украинской границы Шур был задержан сотрудниками ФСБ РФ.

"В судебном заседании Шур признал себя виновным в государственной измене и сотрудничестве со спецслужбами иностранного государства", - подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что суд приговорил Виктора Шура к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее УНИАН сообщал, что в России активист общественной организации «Гражданское движение Южного Урала» и партии "Демократический выбор", политолог Константин Жаринов приговорен к двум годам лишения свободы условно за репост в соцсети обращения «Правого сектора».