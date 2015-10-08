Великобритания долгосрочно разместит войска в странах Балтии – СМИ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на издание Financial Times.

Согласно информации издания, глава британского оборонного ведомства Майкл Фэллон на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе подтвердит "приверженность Великобритании в поддержке суверенитета демократических государств Восточной Европы".

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"Мы уже размещаем самолеты Королевских военно-воздушных сил в странах Прибалтики и обеспечиваем решающую подготовку украинских вооруженных сил. Теперь у нас будут войска на более регулярной основе в странах Балтии и Польше", - сказал Фэллон.

Financial Times сообщает, что сто военнослужащих Великобритании будут направлены в страны Балтии для проведения регулярного инструктажа эстонских, латвийских и литовских военных для улучшения их навыков и взаимодействия в рамках НАТО.

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Как сообщал УНИАН ранее, член генштаба США Рэймонд Одиерно заявил о планах проведения как можно большего количества учений "большего масштаба" в странах Балтии в ответ на рост военной активности России в регионе.