Великобритания долгосрочно разместит войска в странах Балтии – СМИ
Великобритания присоединится к планам США и Германии по развертыванию войск НАТО на долгосрочной основе в странах Балтии для укрепления восточных границ Альянса.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на издание Financial Times.
Согласно информации издания, глава британского оборонного ведомства Майкл Фэллон на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе подтвердит "приверженность Великобритании в поддержке суверенитета демократических государств Восточной Европы".
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"Мы уже размещаем самолеты Королевских военно-воздушных сил в странах Прибалтики и обеспечиваем решающую подготовку украинских вооруженных сил. Теперь у нас будут войска на более регулярной основе в странах Балтии и Польше", - сказал Фэллон.
Financial Times сообщает, что сто военнослужащих Великобритании будут направлены в страны Балтии для проведения регулярного инструктажа эстонских, латвийских и литовских военных для улучшения их навыков и взаимодействия в рамках НАТО.
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Как сообщал УНИАН ранее, член генштаба США Рэймонд Одиерно заявил о планах проведения как можно большего количества учений "большего масштаба" в странах Балтии в ответ на рост военной активности России в регионе.