Война в Сирии может перерасти в глобальный конфликт - Туск

Об этом он сказал в заключительном слове после дебатов во вторник в Европарламенте в Страсбурге об итогах внеочередного саммита ЕС 23 сентября, посвященного проблеме беженцев, передает корреспондент УНИАН.

«Вполне возможно, что эта война трансформируется в глобальный конфликт по причине вовлеченности сегодня в Сирии некоторых мировых держав», - сказал Туск, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

Читайте такжеВ Госдуме утверждают, что о наземной операции РФ в Сирии "речи быть не может"

Между тем, он добавил, что ситуация, по его мнению, «достаточно серьезная для того, чтобы спровоцировать новые волны сирийских беженцев».

Читайте такжеЗаседания Совета Россия-НАТО не будет - Столтенберг

Туск заявил, что в Европу могут потенциально прибыть еще три миллиона беженцев из Алеппо и его окрестностей.