Дамаск: Россия готовилась к бомбардировкам в Сирии на протяжении многих месяцев

Как пишет Лента.ру со ссылкой на агентство SANA, об этом заявил министр иностранных дел Арабской Республики Валид Муаллем.

Дипломат также отметил, что Россия координирует свои действия с сирийской армией.

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"Москва координирует свои действия с сирийской армией, которая является единственной силой в регионе, противостоящей терроризму", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый удар в Сирии.

СМИ сообщили о десятках жертв среди мирного носеления, в том числе детей.



