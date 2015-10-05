Укрепив Асада, Путин хочет предотвратить возможность революции в РФ - лауреат Пулитцеровской премии

Президент России Владимир Путин, благодаря военным действиям в Сирии, начал отвлекать внимание Запада от Украины, а также хочет укрепить Башара Асада у власти, чтобы предотвратить возможность революции в России.

Об этом заявила Энн Эпплбаум, эксперт по Восточной Европе и лауреат Пулитцеровской премии, газете Presse am Sonntag, передает Die Presse.

Читайте такжеКадыров не исключает военную операцию России в Афганистане

"Во-первых, это (военное вмешательство России в Сирии - Ред.) отвлекает внимание Запада от Украины. Во-вторых, российские СМИ перестали говорить об Украине; в настоящее время они полностью сосредоточены на Сирии. Результатом политики Путина в отношении Украины стал только этот затяжной конфликт, в котором для России не предвидится положительного исхода. В-третьих, я думаю, что ему не интересны ни сирийцы, ни Асад, в частности, но он хочет избежать телевизионных сюжетов, когда разгневанные толпы штурмом возьмут дворец Асада и бросят его в тюрьму", - говорит она.

Эпплбаум считает, что Путин хочет укрепить автократа Асада, чтобы предотвратить возможность революции в России.

Полное интервью Энн Эпплбаум читайте в проекте УНИАН "Зарубежная пресса".