Авиаинспекторы США и Британии проводят наблюдательный полет над Россией
08:49, 05 октября 2015Мир
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Американские и британские авиационные инспекторы выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.
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"В период с 5 по 10 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Великобритании выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОC-135Б с аэродрома Новосибирск (Толмачево)", - говористя в сообщении.
В рамках этой миссии российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
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