Авиаинспекторы США и Британии проводят наблюдательный полет над Россией

Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

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"В период с 5 по 10 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Великобритании выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОC-135Б с аэродрома Новосибирск (Толмачево)", - говористя в сообщении.

В рамках этой миссии российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.