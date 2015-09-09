Болгария разрешила доставить дипломатов РФ в Сирию через свое воздушное пространство

Об этом со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства сообщает ТАСС.

"Российская сторона декларировала как цель полета перевоз персонала дипломатической миссии. МИД не имеет оснований для отказа, согласовал полет с остальными компетентными органами и выдал разрешение", - отмечено в сообщении.

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В болгарском МИДе подчеркнули, что разрешение на полет 7 сентября не связано с предыдущей ситуацией, когда в выдаче разрешения на перелет российских военно-транспортных самолетов в Сирию было отказано.

Как сообщал УНИАН, ранее Болгария отказала в воздушном коридоре российским самолетам с грузами для Сирии.