По всей территории России сегодня начинается итоговая проверка войск

Об этом сообщил представитель Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Первая очередь итоговой проверки пройдет с 5 по 16 октября, вторая очередь - в последнюю декаду октября.

"Всех военнослужащих, которые проходят службу от Калининграда до Курильских островов, проверят по полному перечню видов подготовки — боевой, технической, огневой и другим", - пояснил представитель российского военного ведомства.

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В сдаче одного из главных военных "экзаменов" за 2015 учебный год примут участие около 300 соединений, воинских частей, органов военного управления и учреждений Минобороны России.

"В ходе итоговой проверки в соединениях и воинских частях Вооруженных сил пройдут ротные и батальонные тактические учения с боевой стрельбой. Таким образом, будет подведен итог боевой подготовки каждого подразделения в отдельности и Вооруженных сил в целом", - сказал он.