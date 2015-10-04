Во время протестов в Молдове население призвали к гражданскому неповиновению

Организаторы акции призвали людей к гражданскому неповиновению, передает Point.md.

"С завтрашнего дня мы объявим акт гражданского неповиновения населения, мы перестанем оплачивать счета. Мы начнем создавать забастовочные комитеты в каждой школе, каждом троллейбусном парке и т.д. Мы заблокируем деятельность этой власти, заблокируем деятельность хунты с тем, чтобы она утонула в собственных помоях", - заявил один из лидеров платформы DA, журналист Василий Нэстасе.

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Также на митинге было принято решение о создании так называемой "народной гвардии", а по окончании мероприятия протестующие пройдут маршем к дому вице-председателя "Демпартии" Влада Плахотнюка.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что некоторые протестующие в Кишиневе вступили в противостояние с полицией, пытаясь попасть в помещение парламента.