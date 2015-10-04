Убивший девятерых одногруппников стрелок из Орегона покончил с собой

Ранее представители следствия в США заявляли, что Харпер-Мерсер был застрелен полицейскими, передает "Радио Свобода".

Но шериф округа Дуглас Джон Ганлин заявил в субботу, 3 октября, что судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Кристофера Шона Харпер-Мерсера стало самоубийство.

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Харпер-Мерсер во время нападения был в бронежилете, принес с собой в колледж шесть единиц оружия с патронами, еще семь было обнаружено в его квартире, где он жил с матерью.

Власти США обнародовали имена погибших – это люди в возрасте от 18 до 67 лет.

Напомним, 1 октября Кристофер Шон Харпер-Мерсер расстрелял девять одногруппников в классе английского языка, в котором учился.