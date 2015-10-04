Меркель: военные усилия в Сирии необходимы, но они не закончат войну

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. "Что касается Сирии, я впервые скажу: нам понадобятся военные усилия, но военные усилия не принесут решения проблемы. Нам нужен политический процесс, но пока он идет не очень хорошо", - сказала Ангела Меркель.

Читайте такжеЕгипет одобряет военное вмешательство России в СирииОна также сказала, что к переговорам необходимо привлекать режим сирийского президента Башара Асада. "Чтобы получить политическое решение, мне нужны как представители сирийской оппозиции, так и тех, кто в настоящее время правит в Дамаске", - сказала канцлер.

Канцлер добавила, что в политическом процессе важную роль могли бы играть Россия, США, Саудовская Аравия, Иран, а также Германия, Франция и Великобритания.