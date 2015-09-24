Сбитый оператором с ног сирийский беженец был боевиком "Аль-Каиды" - СМИ

Об этом заявили в курдской партии "Демократический союз", передает "ЕвроПравда" со ссылкой на International Business Time.

Как заявила политическая сила, Мосхен в составе "Джебхат ан-Нусра" боролся против курдов на территории Сирии.

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В частности, Мохсен был привлечен к силовому подавлению беспорядков в 2004 году в городе Эль-Камышлы, после футбольного матча, в котором были убиты более 50 курдов.

Как доказательство курдская партия привела скриншоты с удаленной страницы Мосхена в Facebook, которые подтверждают его членство в "Джебхат ан-Нусра", а также борьбу против курдов.

Ранее УНИАН сообщал, что оператора венгерского канала N1TV, связанного с националистической партией "Йоббик", уволили с работы после распространения записи, на которой она поставила подножку беженцу с ребенком.