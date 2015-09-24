Сбитый оператором с ног сирийский беженец был боевиком "Аль-Каиды" - СМИ

11:27, 24 сентября 2015
Мир
8684 0

Сирийский беженец Усама Абдул Мохсен, которому подставила подножку венгерский видеооператор, входил в состав крыла террористической организации "Аль-Каида" в Сирии - "Джебхат ан-Нусра".

REUTERS

Об этом заявили в курдской партии "Демократический союз", передает "ЕвроПравда" со ссылкой на International Business Time.

Как заявила политическая сила, Мосхен в составе "Джебхат ан-Нусра" боролся против курдов на территории Сирии.

Читайте такжеВ Венгрии уволили оператора за подножку беженцу с ребенком (видео)

В частности, Мохсен был привлечен к силовому подавлению беспорядков в 2004 году в городе Эль-Камышлы, после футбольного матча, в котором были убиты более 50 курдов.

Как доказательство курдская партия привела скриншоты с удаленной страницы Мосхена в Facebook, которые подтверждают его членство в "Джебхат ан-Нусра", а также борьбу против курдов.

Ранее УНИАН сообщал, что оператора венгерского канала N1TV, связанного с националистической партией "Йоббик", уволили с работы после распространения записи, на которой она поставила подножку беженцу с ребенком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter