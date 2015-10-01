Воздушно-космические силы за минувшие сутки полностью выполнили поставленные задачи в Сирии - ВС РФ
Российская авиация в Сирии за минувшие сутки выполнила все поставленные перед ней задачи.
Об этом заявил журналистам официальный представитель Воздушно-космических сил ВС РФ Игорь Климов, сообщает ТАСС.
"За прошедшие сутки все задачи, поставленные перед российской авиационной группы по нанесению точных авиаударов по объектам ИГИЛ в Сирии, выполнены в полном объеме. Данные объективного контроля показывают, что удары российской авиации наносились только по объектам террористической инфраструктуры группировки ИГИЛ", - сказал Климов.
Он заверил, что ни одного авиационного удара по гражданской инфраструктуре, где могли находиться мирные жители, не планировалось и не осуществлялось.
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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использоватьроссийские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.
Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.
Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.
Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.
Сегодня бомбардировки повторились.