Россия нанесла авиаудары не по ИГИЛ, а по обученным ЦРУ повстанцам - Маккейн

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны России утверждает, что удары наносятся по позициям «Исламского государства».

«Я могу вам абсолютно точно подтвердить, что произошли удары против наших рекрутов в Свободной сирийской армии, которые были вооружены и натренированы ЦРУ», - заявил Маккейн.

Сенатор уточнил, что эту информацию он получил из Сирии по линии возглавляемого им в сенате комитета по вооруженным силам.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.

Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного населения, в том числе детей.

Сегодня бомбардировки повторились.