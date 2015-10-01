Россия нанесла авиаудары не по ИГИЛ, а по обученным ЦРУ повстанцам - Маккейн
Сенатор Джон Маккейн заявил в эфире CNN заявил, что Россия наносит авиаудары в Сирии не по позициям «Исламского государства», а по сторонникам Свободной сирийской армии.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство обороны России утверждает, что удары наносятся по позициям «Исламского государства».
«Я могу вам абсолютно точно подтвердить, что произошли удары против наших рекрутов в Свободной сирийской армии, которые были вооружены и натренированы ЦРУ», - заявил Маккейн.
Сенатор уточнил, что эту информацию он получил из Сирии по линии возглавляемого им в сенате комитета по вооруженным силам.
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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.
Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.
Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.
Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного населения, в том числе детей.
Сегодня бомбардировки повторились.