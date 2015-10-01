Минобороны РФ обнародовало видео ночных ударов российской авиации по городам Сирии
14:48, 01 октября 2015Мир
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Министерство обороны России обнародовало видео ночных ударов по четырем объектам, принадлежавшим, по их свидетельствам, террористам "Исламского государства".
Скриншот видео
Соответствующее видео российское оборонное ведомство обнародовало в одной из соцсетей.
#ВИДЕО Ночью российская авиация нанесла удары по 4 объектам #ИГИЛ на территории #Сирииhttps://t.co/waBMPPvcD2#ВКСpic.twitter.com/Ux1G0ue6No
— Минобороны России (@mod_russia) 1 Октябрь 2015
По утверждению Минобороны РФ, был уничтожен штаб террористических формирований и склад боеприпасов в районе Идлиб, а также трехуровневый укрепленный командный пункт боевиков в районе н. п. Хама.
Напомним, 30 сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.
Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против "Исламского государства".
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