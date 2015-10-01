Минобороны РФ обнародовало видео ночных ударов российской авиации по городам Сирии

Соответствующее видео российское оборонное ведомство обнародовало в одной из соцсетей.

По утверждению Минобороны РФ, был уничтожен штаб террористических формирований и склад боеприпасов в районе Идлиб, а также трехуровневый укрепленный командный пункт боевиков в районе н. п. Хама.

Напомним, 30 сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против "Исламского государства".