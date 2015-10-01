Минобороны РФ обнародовало видео ночных ударов российской авиации по городам Сирии

14:48, 01 октября 2015
Мир
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Министерство обороны России обнародовало видео ночных ударов по четырем объектам, принадлежавшим, по их свидетельствам, террористам "Исламского государства".

Скриншот видео

Соответствующее видео российское оборонное ведомство обнародовало в одной из соцсетей.

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По утверждению Минобороны РФ, был уничтожен штаб террористических формирований и склад боеприпасов в районе Идлиб, а также трехуровневый укрепленный командный пункт боевиков в районе н. п. Хама.

Напомним, 30 сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против "Исламского государства".

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