ЕС предварительно согласовал решение продлить до 6 марта санкции против Клюева - источник

Европейский Союз предварительно согласовал решение продлить санкции против народного депутата Украины Серия Клюева еще на полгода, до 6 марта 2016 года.

О таком решении, которое было принято в четверг в рамках заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС (COREPER), сообщил собственному корреспонденту УНИАН источник в Совете ЕС.

«COREPER сегодня в принципе согласился продлить ограничительные меры до 6 марта 2016 года. Также должны быть обновлены причины, связанные с этим человеком (почему именно она находится в списке). Это решение еще должно быть принято Советом и опубликовано в Официальном журнале », - отметил собеседник агентства.

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Вместе с тем, дата, когда именно Совет примет такое решение, ему не известно.

Как сообщал УНИАН, ЕС 5 марта 2014 заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

5 марта 2015 Евросоюз продлил на год санкции против 14 экс-чиновников времен президента Виктора Януковича, до 6 июня - для четырех - Елены Лукаш, сына экс-президента Виктора Януковича, Сергея Клюева и Дмитрия Табачника. Затем для Клюева санкции были продлены до 6 октября, а для остальных трех - до марта 2016 года.