ЕС продлит санкции против Клюева еще на полгода - журналист

17:59, 29 сентября 2015
Политика
164 0

Европейский союз продлит санкции против Сергея Клюева еще на полгода.

Сергей Клюев / УНИАН

Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Он отметил, что данное решение должны официально принять 5 октября.

Читайте такжеСоболев рассказал, как Сергею Клюеву дали сбежать из Украины

"Заморозка активов и запрет въезда для Сергея Клюева продлят на 6 месяцев. Официальное решение должно быть 5 октября", - написал Йозвяк.

Ранее УНИАН сообщал, что суд ЕС в конце сентября рассмотрит иски Арбузова, Клюева и Азаровых об отмене санкций

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter