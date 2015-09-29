ЕС продлит санкции против Клюева еще на полгода - журналист

Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Он отметил, что данное решение должны официально принять 5 октября.

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"Заморозка активов и запрет въезда для Сергея Клюева продлят на 6 месяцев. Официальное решение должно быть 5 октября", - написал Йозвяк.

the asset freeze & visa ban for Serhiy Klyuyev will be prolonged by 6 months. should be officially approved on 5 Oct. #Ukraine#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 29, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что суд ЕС в конце сентября рассмотрит иски Арбузова, Клюева и Азаровых об отмене санкций.