ЕС продлит санкции против Клюева еще на полгода - журналист
17:59, 29 сентября 2015Политика
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Европейский союз продлит санкции против Сергея Клюева еще на полгода.
Против Клюева ЕС продлил санкции / Фото УНИАН
Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Он отметил, что данное решение должны официально принять 5 октября.
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"Заморозка активов и запрет въезда для Сергея Клюева продлят на 6 месяцев. Официальное решение должно быть 5 октября", - написал Йозвяк.
the asset freeze & visa ban for Serhiy Klyuyev will be prolonged by 6 months. should be officially approved on 5 Oct. #Ukraine#Russia
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 29, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что суд ЕС в конце сентября рассмотрит иски Арбузова, Клюева и Азаровых об отмене санкций.
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