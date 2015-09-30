Госдеп сообщил о координации действий с Россией в Сирии

22:01, 30 сентября 2015
Мир
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Российские дипломаты проинформировали американское посольство в Багдаде о начале полетов самолетов ВКС РФ над территориями Сирии, находящимися под контролем боевиков «Исламского государства» (ИГ). 

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, передает Lenta.ru.

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Помимо этого, как рассказал Кирби, один из российских чиновников, имя которого американский дипломат не назвал, обратился с просьбой о том, чтобы американские самолеты избегали сирийского воздушного пространства во время осуществления полетов российскими ВКС.

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