Госдеп сообщил о координации действий с Россией в Сирии
22:01, 30 сентября 2015Мир
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Российские дипломаты проинформировали американское посольство в Багдаде о начале полетов самолетов ВКС РФ над территориями Сирии, находящимися под контролем боевиков «Исламского государства» (ИГ).
Госдеп сообщил о координации действий России и США / flickr.com/photos/callmewhatever
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, передает Lenta.ru.
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Помимо этого, как рассказал Кирби, один из российских чиновников, имя которого американский дипломат не назвал, обратился с просьбой о том, чтобы американские самолеты избегали сирийского воздушного пространства во время осуществления полетов российскими ВКС.
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