Госдеп сообщил о координации действий с Россией в Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, передает Lenta.ru.

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Помимо этого, как рассказал Кирби, один из российских чиновников, имя которого американский дипломат не назвал, обратился с просьбой о том, чтобы американские самолеты избегали сирийского воздушного пространства во время осуществления полетов российскими ВКС.