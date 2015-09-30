Опубликован рейтинг сильнейших армий мира

Первое место в списке досталось армии США, российская армия заняла второе место, вооруженные силы КНР — третье, следует из документа, который поступил в распоряжение РБК.

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Рейтинг двадцати сильнейших армий мира был составлен на основе индекса военной силы, полученного из шести показателей: численности армии, количества танков, воздушных судов, боевых вертолетов, авианосцев и подводных лодок. Аналитики учитывали возможности армий только по ведению войны с применением обычных видов оружия.

Анализ показал военное превосходство США в способности вести обычную войну по сравнению с ближайшими соперниками, говорится в документе Credit Suisse. Военный арсенал США насчитывает 13900 самолетов и 920 вертолетов, 20 авианосцев и 72 подводные лодки, что значительно превосходит показатели ближайших конкурентов.

Военные расходы Вашингтона в 2014 году составили $610 млрд, что выше суммарных расходов девяти следующих стран рейтинга вместе взятых. При этом самой большой по численности армией, как следует из отчета, в настоящий момент являются Вооруженные силы Китая.

В первой десятке рейтинга расположились также Япония, Индия, Франция, Южная Корея, Италия, Великобритания и Турция. Во второй двадцатке списка — Пакистан, Египет, Тайвань, Израиль, Австралия, Таиланд, Польша, Германия, Индонезия и Канада.