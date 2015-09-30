Украина получила от США $265 миллионов военной помощи
Общий объем помощи Украине в области безопасности со стороны США составляет на сегодняшний день $265 млн.
Об этом свидетельствуют данные инфографики, предоставленные посольством США в Украине, передает "ЕвроПравда".
Больше всего средств предоставлено для обучения военнослужащих Вооруженных сил и Нацгвардии Украины – $66 млн. На средства связи американцы предоставили $33 млн, чуть больше, чем по $20 млн, выделили на радары и полевое оборудование.
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Кроме того, США предоставили Украине 230 единиц военных автомобилей "Хамви".
"Вместе с новыми системами контрбатарейной борьбы помощь США Украине в отрасли безопасности составляет $265 млн – и это еще не все", - написал в Twitter посол США в Украине Джеффри Пайетт.
Вместе с новыми сист контрбатарейной борьбы вспом США #Украина в области безопасности составляет $265 млн – и это еще не все pic.twitter.com/SBCXJY5aIG
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) September 30, 2015
Ранее вице-президент США Джо Байден заявлял, что Америка этой осенью направит в Украину радиолокационные системы контрбатарейной борьбы.