Украина получила от США $265 миллионов военной помощи

16:15, 30 сентября 2015
Политика
1117 0

Общий объем помощи Украине в области безопасности со стороны США составляет на сегодняшний день $265 млн.

/ president.gov.ua

Об этом свидетельствуют данные инфографики, предоставленные посольством США в Украине, передает "ЕвроПравда".

Больше всего средств предоставлено для обучения военнослужащих Вооруженных сил и Нацгвардии Украины – $66 млн. На средства связи американцы предоставили $33 млн, чуть больше, чем по $20 млн, выделили на радары и полевое оборудование.

Читайте такжеСША выделят Украине 20 миллионов долларов на обучение армии и нелетальное вооружение

Кроме того, США предоставили Украине 230 единиц военных автомобилей "Хамви".

"Вместе с новыми системами контрбатарейной борьбы помощь США Украине в отрасли безопасности составляет $265 млн – и это еще не все", - написал в Twitter посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Ранее вице-президент США Джо Байден заявлял, что Америка этой осенью направит в Украину радиолокационные системы контрбатарейной борьбы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter