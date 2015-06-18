Число просителей убежища из Украины в странах ЕС составило 3%

Четвертая часть таких просьб – заявки от граждан Косово, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что эта цифра незначительно отличается от показателей предыдущего квартала, но она на целых 86% превышает показатели аналогичного квартала 2014 года.

На сегодняшний день больше всего выросло количество заявлений от искателей убежища из Косово – они составляют 26% от общего количества просителей, или же почти 49 тыс.человек.

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На втором месте по количеству заявлений - выходцы из Сирии (29 тыс., или 16%), на третьем – граждане Афганистана (почти 13 тыс., или 7%).

Количество искателей убежища из Украины в ЕС в первом квартале этого года составило 3% (5 тыс.).

“185 000 first time asylum seekers in the EU in the first quarter of 2015 >>> http://t.co/pA06yJcenHpic.twitter.com/GWxZpfbiHk”v @EU_Eurostat — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) 18 Июнь 2015

Сообщается, что украинцы являются лидерами среди просителей убежища в Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Португалии.

В целом в ЕС наиболее популярными среди просителей убежища стали Германия и Венгрия – на эти страны приходится более половины просьб (40% и 18% соответственно).