Россия заявила, что Франция не сможет без ее разрешения продать "Мистрали" Египту
15:28, 29 сентября 2015Мир
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Французское правительство еще не обращалось к российской стороне за разрешением на перепродажу вертолетоносцев типа «Мистраль» Египту. Без данного запроса сделка невозможна.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС).
«Париж до сих не обращался к Москве с запросом по поводу возможности перепродажи «российских» «Мистралей» третьей стороне, в данном случае, если верить сообщениям, Египту», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сделка Франции и Египта учитывает российские интересы.
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