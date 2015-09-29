Россия заявила, что Франция не сможет без ее разрешения продать "Мистрали" Египту

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС).

«Париж до сих не обращался к Москве с запросом по поводу возможности перепродажи «российских» «Мистралей» третьей стороне, в данном случае, если верить сообщениям, Египту», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сделка Франции и Египта учитывает российские интересы.