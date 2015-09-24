Россия готова продать Египту оборудование для "Мистралей"

Об этом заявил в четверг замминистра обороны РФ Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

"Наши специалисты уже находятся во Франции и приступили к демонтажу оборудования. Безусловно, все это оборудование будет задействовано в перспективных проектах нашей судостроительной отрасли. Может быть, будущий покупатель еще вернется к этой проблеме и поставит вопрос об использовании этих комплексов для себя", - сказал он.

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Борисов напомнил, что в настоящий момент наиболее вероятным покупателем вертолетоносцев рассматривается Египет.

"Как вы знаете, Египет рассматривается как потенциальный покупатель "Мистралей", не знаю, как разовьется эта история, но могу заверить, что мы не потеряем наше оборудование и найдем ему достойное применение", - отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, власти Франции подтвердили решение продать Египту два вертолетоносца класса "Мистраль", построенных по заказу России.