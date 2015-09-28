В лагере для беженцев в Германии произошла массовая драка, 14 человек ранены

В палаточном лагере для беженцев неподалеку от немецкого города Кассель произошли столкновения между мигрантами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

В результате беспорядков 14 человек получили ранения, в том числе трое полицейских, которые пытались утихомирить участников конфликта.

По информации издания, первый раз конфликт вспыхнул в обеденное время между албанцами и пакистанцами. В драке участвовало около 60 человек.

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Второй раз драка между беженцами вспыхнула в воскресенье вечером. На этот раз в ней участвовали более 300 человек. В ход пошли дубинки, после чего кто-то из беженцев распылил перцовый газ.

Представителям правоохранительных органов удалось взять ситуацию под контроль лишь через несколько часов.

Всего на территории центра находятся около 1500 беженцев из 18 стран.

Как сообщалось, 26 сентября массовая драка с участием около 200 человек произошла в одном из павильонов выставочного центра в Лейпциге, который в настоящее время служит общежитием для лиц, ищущих убежище.