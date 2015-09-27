В Сирии и Ираке воюют 30 тысяч джихадистов-иностранцев - The New York Times

С 2011 года в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне исламских экстремистов приехали около 30 тысяч иностранцев более чем из 100 государств, в том числе из Европы и США. Об этом сообщает dw со ссылкой на The New York Times, которая приводит данные американских спецслужб. Большинство из этих боевиков воюют в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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Издание отмечает, что цифры, приведенные теми же источниками в 2014 году, были в два раза меньше. Тогда число иностранцев, отправившихся в Сирию и Ирак воевать на стороне радикалов, составляло примерно 15 тысяч человек из 80 государств.