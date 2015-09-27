В Австралии провал размером с футбольное поле поглотил часть пляжа с кемпингом

Как передает NEWSru, ночной инцидент чудом обошелся без жертв: всем отдыхающим удалось убежать от стремительно наступающего моря, которое поглотило несколько автомобилей.

Провал произошел на популярном среди туристов "Радужном пляже" в районе кемпинга Inskip Point. Размер пропасти быстро достиг полукруга с радиусом около 100 метров. Его глубина составила около трех метров.

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В Twitter компании CareFlight, что занимается эвакуацией пострадавших, сообщается, что один из мужчин едва не утонул, но его спасли с помощью вертолета.

Спасатели сообщают, что из опасного района было эвакуировано около 140 человек.

Появление пропасти журналисты связывают с серией небольших землетрясений, произошедших в этом районе в последние дни.