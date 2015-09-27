Венгрия готовится к закрытию границы с Хорватией
15:28, 27 сентября 2015Мир
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Как сообщила венгерская полиция, только за минувшую субботу в Венгрию прибыли из соседних стран 9742 мигранта.
В заявлении полиции сказано, что 9268 нелегальных мигрантов попали в страну через границу с Хорватией, еще 181 - через границу с Сербией, сообщает Русская служба ВВС.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что Будапешт готовится закрыть границу с Хорватией специальным заграждением, как это уже было сделано на границе с Сербией, для борьбы с наплывом мигрантов в страну.
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